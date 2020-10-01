У Дніпрі молодий чоловік помер біля супермаркету. Відео

У середу ввечері, 30 вересня, в Дніпрі на житловому масиві Тополя-3 біля супермаркету помер 31-річний чоловік.

За словами очевидців, спочатку чоловік втратив свідомість на касі магазину, повідомляє "Інформатор". Його привели до тями, після чого городянин вийшов на вулицю, знову знепритомнів і впав на землю.

На місце події викликали поліцію та медиків. Патрульні з'ясували, що у чоловіка ще є пульс і почали серцево-легеневу реанімацію.

Співробітники швидкої допомоги, що прибули на виклик, не змогли допомогти потерпілому. Смерть дніпрянина констатували близько 23:58.

Тіло загиблого направили на судмедекспертизу, на якій визначать точну причину смерті. Як повідомили в поліції, чоловік повертався з тренування з футболу і зайшов до супермаркету по дорозі додому.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі помела 2-річна дитина, яку покусали собаки. Хлопчик провів більше тижня в відділенні реанімації.