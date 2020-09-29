У Дніпрі масово горіли автомобілі. Фото

У Дніпрі вночі 28 вересня масово горіли легкові автомобілі.

Як повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, перша пожежа трапилася близько 23:39 у дворі багатоповерхівки на вулиці Богдана Хмельницького. Вогонь охопив автомобілі "Ford Focus" та "Mazda 6".

До прибуття надзвичайників легковики встигли згоріти дотла. В результаті події ніхто не постраждав.

Приблизно в цей же час на Амурському мосту на ходу загорівся "ВАЗ 2101". Займання виникло в двигуні, проте швидко перекинулося на салон. Водій легковика встиг вчасно покинути транспортний засіб.

У Дніпрі масово горіли автомобілі. ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

За ніч рятувальники загасили 3 легковики. ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Близько опівночі полум'я охопило авто на Амурському мосту і на вулиці Хмельницького. ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Все обійшлося без постраждалих. ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині з пожежі в багатоповерхівці врятували чоловіка.