У Дніпрі маршрутка з пасажирами влетіла в стовп, є постраждалі. Фото

Аліна Рашевська Події 12:53, 20.10.2020

У вівторок, 20 жовтня, в Дніпрі на Набережній Перемоги маршрутне таксі №60 врізалося в стовп, розташований поруч із зупинкою громадського транспорту.

У якийсь момент водієві мікроавтобуса стало погано. Він втратив контроль над транспортним засобом, внаслідок чого машина виїхала на узбіччя, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті зіткнення постраждали три пасажири. Двох жінок і дитину відвезла карета швидкої допомоги. Водій маршрутки від госпіталізації відмовився.

У Дніпрі маршрутка з пасажирами влетіла в стовп.
Дніпро оперативний
Аварія трапилася на Набережній Перемоги.
Дніпро оперативний
В результаті зіткнення постраждали три пасажири.
Дніпро оперативний
Потерпілих госпіталізували до лікарні.
Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в результаті нічної ДТП постраждав пішохід.

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Дніпро Події

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