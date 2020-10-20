У Дніпрі маршрутка з пасажирами влетіла в стовп, є постраждалі. Фото

У вівторок, 20 жовтня, в Дніпрі на Набережній Перемоги маршрутне таксі №60 врізалося в стовп, розташований поруч із зупинкою громадського транспорту.

У якийсь момент водієві мікроавтобуса стало погано. Він втратив контроль над транспортним засобом, внаслідок чого машина виїхала на узбіччя, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті зіткнення постраждали три пасажири. Двох жінок і дитину відвезла карета швидкої допомоги. Водій маршрутки від госпіталізації відмовився.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в результаті нічної ДТП постраждав пішохід.