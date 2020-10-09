У Дніпрі лікар застрелився через підозру на COVID-19 – ЗМІ

У Дніпрі в квартирі багатоповерхівки на вулиці Гоголя виявили тіло чоловіка 1975 року народження з вогнепальним пораненням.

Містянин, який звів рахунки з життям, був медиком в обласній лікарні імені Мечникова. Як повідомляє "Дніпро оперативний", поруч із загиблим лежав пістолет.

Медик застрелився у власній квартирі. Дніпро оперативний

На місці події працював слідчий. За словами правоохоронців, попередньою причиною самогубства лікаря є підозра на коронавірус. Нині відомо, що містянин, який був також офіцером запасу, застрелився з травматичної зброї.

Вдова загиблого також працює в лікарні імені Мечникова. За словами сусідів пари, чоловік регулярно бив дружину. Усі деталі інциденту встановлюються.

На місці працював слідчий. Дніпро оперативний

Інцидент трапився на вулиці Гоголя. Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі за добу на коронавірус захворіли понад 360 людей. Зафіксовано два нових летальних випадки.