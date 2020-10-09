У Дніпрі лікар застрелився через підозру на COVID-19 – ЗМІ

У Дніпрі в квартирі багатоповерхівки на вулиці Гоголя виявили тіло чоловіка 1975 року народження з вогнепальним пораненням.

Містянин, який звів рахунки з життям, був медиком в обласній лікарні імені Мечникова. Як повідомляє "Дніпро оперативний", поруч із загиблим лежав пістолет.

На місці події працював слідчий. За словами правоохоронців, попередньою причиною самогубства лікаря є підозра на коронавірус. Нині відомо, що містянин, який був також офіцером запасу, застрелився з травматичної зброї.

Вдова загиблого також працює в лікарні імені Мечникова. За словами сусідів пари, чоловік регулярно бив дружину. Усі деталі інциденту встановлюються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі за добу на коронавірус захворіли понад 360 людей. Зафіксовано два нових летальних випадки.