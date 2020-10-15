У Дніпрі кондуктор трамвая забризкала пасажирів антисептиком

У четвер, 15 жовтня, в Дніпрі в трамваї №1 стався скандал з кондуктором.

Пасажирка електротранспорту поскаржилася на неадекватну поведінку жінки. Про це вона написала в Telegram-чаті Департаменту транспорту Дніпровської міської ради.

Дівчина розповіла, що маска у кондуктора була спущена з обличчя і при цьому вона кашляла. Один із пасажирів попросив її відійти і не кашляти на нього.

"Цілком адекватне прохання, тим паче вагон порожній", – зазначила городянка.

У відповідь на це кондуктор пішла за своєю сумкою, дістала з неї спиртовий антисептик і почала бризкати ним в обличчя пасажиру. Санітайзер потрапив в очі дівчині, яка знаходилася поруч.

"Питання, хто оплатить мені аптеку через неадекватного кондуктора?" – запитала постраждала.

На звернення відреагували в Департаменті транспорту міськради Дніпра. Скаргу дівчини взяли до уваги і пообіцяли провести з кондуктором роботу.

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