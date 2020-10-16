У Кам'янському горе-мати залишила трьох дітей на вулиці та пішла у справах

У місті Кам'янське Дніпропетровської області поліцейські притягли до відповідальності матір, яка залишила без нагляду трьох неповнолітніх дітей.

Жінка кинула малюків на вулиці та пішла у справах. Дітей виявили в одному з кафе замерзлих та втомлених. Їх відвезли у відділ поліції, відігріли та нагодували, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Подія трапилася 14 жовтня близько 19:30. На лінію "102" зателефонувала стурбована жінка та повідомила, що в кафе, де вона працює, прийшли троє неповнолітніх дітей – 7-річний і 10-річний хлопчики, і 9-річна дівчинка. За її словами, діти шукають матір і дуже замерзли, так як одягнені не по сезону.

На місце негайно прибули поліцейські і встановили вік малюків, імена і прізвище.

Також старший хлопчик назвав декілька адрес їх можливого місця проживання. Поліцейські перевірили дані адреси, опитали сусідів і встановили, що дійсно в одному з них живе жінка з дітьми, проте двері квартири ніхто не відчинив.

Близько опівночі поліцейські встановили місцезнаходження матері. Жінка повідомила, що залишила дітей на вулиці гуляти і вирушила у справах. Однак, коли повернулася, їх у дворі вже не було. У поліцію вона не зверталася, так як намагалася розшукати дітей самостійно.

На щастя, за період відсутності жінки по відношенню до дітей ніяких протиправних дій скоєно не було.

Правоохоронці склали на матір адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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