У Дніпрі поліцейські затримали двох підозрюваних у замаху на вбивство активіста.

Як повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області, нападники завдали 38-річному чоловікові близько десяти ударів по голові.

Як стало відомо, 5 вересня близько 17:45 на вулиці Богомаза чоловіки вистежили потерпілого і напали на нього. Нападники завдали йому більше десяти ударів по голові. Коли їх помітили перехожі, вони зникли з місця злочину.

Відзначимо, що потерпілого у важкому стані доставили в лікарню.

За замах на вбивство поліцейські затримали двох жителів міста Кам'янське Дніпропетровської області – 28-річного та 37-річного чоловіків. Крім того, на причетність до скоєння злочину перевіряється ще одна людина.

1 жовтня за місцем їх проживання відбулися санкціоновані обшуки. Зараз двоє чоловіків затримані і їм вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 15, п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство).

Тепер вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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