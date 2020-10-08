У Дніпрі чоловіка засудили до довічного за вбивство 80-річного друга

У Дніпрі суд виніс вирок 59-річному чоловікові, який жорстоко розправився з товаришем.

Дніпровський апеляційний суд задовольнив скаргу Павлоградської місцевої прокуратури, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Так, неодноразово судимий чоловік менше ніж через рік після відбуття покарання за умисне вбивство, знову скоїв аналогічний злочин.

Як стало відомо, в лютому 2017 року під час вживання алкоголю між двома чоловіками сталася сварка. В результаті обвинувачений завдав 80-річному товаришу не менше 14 ударів ногами по тілу та два удари ножем в грудну клітку. Від отриманих травм потерпілий помер.

Незважаючи на наявність незаперечних доказів, зловмисник свою провину не визнав і в скоєному не розкаявся.

Вироком Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області йому винесли покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Відзначимо, що прокуратура не погодилася з таким рішенням суду та подала апеляційну скаргу, вимагаючи для обвинуваченого довічного ув'язнення, яку пізніше задовольнили.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Кривому Розі Дніпропетровської області 43-річний чоловік напав на поліцейську. Криворіжанин накинувся на співробітницю поліції та вдарив її по обличчю.