У Дніпрі чоловік влаштував самоспалення – ЗМІ

У п'ятницю, 2 жовтня, в Дніпрі на вулиці Природній 28-річний чоловік намагався накласти на себе руки.

Повідомлення про інцидент надійшло на лінію "102" близько 15:15 від диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Про це повідомляє "Інформатор".

На місце події прибули медики, поліція й рятувальники. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік облив себе бензином і підпалив у дворі приватного будинку.

У тяжкому стані потерпілого госпіталізували до опікового центру міської лікарні № 2. Лікарі діагностували в нього опіки 95% тіла. Вранці 3 жовтня дніпрянин помер у медустанові від отриманих травм.

Крім основної версії, є також непідтверджена інформація про те, що чоловік постраждав випадково. Повідомляється, що в лікарні він нібито розповідав про те, що загорівся, спалюючи траву.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі під час великої пожежі загинула 81-річна жінка. Подія трапилася на вулиці Мукачівській.