У Дніпрі чоловік побив дружину і погрожував сокирою дітям

У вівторок, 27 жовтня, в Дніпрі 66-річний чоловік влаштував дебош у багатоповерховому будинку, розташованому на проспекті Петра Калнишевського.

Пенсіонер побив дружину, а після, озброївшись сокирою, погрожував розправою підліткам, які сиділи біля під'їзду. Потім, як повідомляє "Дніпро оперативний", містянин зачинився в своїй квартирі і почав кидати з вікна одяг і банки консервації у перехожих і машини.

Одна з банок пошкодила автомобіль швидкої допомоги, який стояв у дворі. У фіналі свого "перфомансу" дніпрянин підпалив подушку і кинув її на балкон розташованої нижче квартири. Пожежу, що виникла у результаті, довелося гасити рятувальникам.

Незабаром на місце події прибули поліцейські. Надзвичайники відчинили вхідні двері до квартири, завдяки чому правоохоронцям вдалося потрапити всередину і затримати хулігана.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині чоловіка побили за зауваження п'яній компанії.