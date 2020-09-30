У Дніпрі чоловік організував рейдерське захоплення ринку. Фото і відео

У Дніпрі 58-річний чоловік 2018 року організував і втілив у життя схему рейдерського захоплення ринку.

До своєї протиправної діяльності громадянин залучив й інших осіб. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За підробленими документами державний реєстратор провів незаконні дії в Державному реєстрі юридичних осіб. Він змінив керівника і власника ринку, позбавивши останнього всіх майнових прав на цей об'єкт. Після підробки паперів зловмисник найняв людей, які здійснили силове захоплення ринку.

Захоплений рейдерами ринок. Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

У вівторок, 29 вересня, правоохоронці провели обшуки в адміністративній будівлі ринку, в будинку підозрюваного та в місцях проживання і роботи держреєстратора. Вони вилучили документацію й електронні носії з інформацією, які можуть виступити доказами в суді.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у протиправному заволодінні майном за частиною 3 статті 206-2 Кримінального кодексу України. Дніпрянину загрожує до десяти років позбавлення волі, а також конфіскація майна.

Затриманому повідомили про підозру. Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Захоплений ринок уже повернули його законному власнику. Слідство триває, поліція встановлює всіх співучасників злочину.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі судитимуть поліціянта за хабар у чверть мільйона гривень. Йому загрожує серйозний тюремний термін.