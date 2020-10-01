У Дніпрі через зіткнення легковиків постраждав чоловік. Фото

У середу, 30 вересня, в Дніпрі на вулиці Лисиченко зіткнулися автомобілі Ford і Toyota. Аварія трапилася близько 22:30.

Водій "американця" не впорався з керуванням на слизькій дорозі і виїхав на зустрічну смугу руху. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті ДТП постраждав чоловік, який перебував за кермом Ford. Його госпіталізували до міської лікарні №6. Потерпілому приблизно 27-28 років.

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