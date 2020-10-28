У Дніпрі через зіткнення легковиків постраждали двоє людей. Фото з місця аварії

У середу, 28 жовтня, в Дніпрі на перехресті вулиць Жуковського і Паторжинського зіткнулися Daewoo і Skoda.

Від удару обидва автомобілі вилетіли на тротуар. Як повідомляє Інформатор, в аварії не обійшлося без постраждалих (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Іномарки не розминулися на нерегульованому перехресті. Попередньо, водій Skoda не поступився дорогою Daewoo, внаслідок чого автомобіль вдарив його в правий бік.

Водія Skoda і пасажира Daewoo госпіталізували до обласної лікарні імені Мечникова. Потерпілі отримали забої і садна.

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