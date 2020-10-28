У Дніпрі бездомний підпалював сміття в баках, щоб підігріти їжу

У Дніпрі на перехресті вулиць Бородінської і Чернишевського чоловік із запальничкою підпалював сміття в баках.

У поліцію звернулася жінка, яка стала очевидицею події, передає "Дніпро Оперативний".

За повідомленням дніпрянки, чоловік підпалив сміття в двох баках. Прибувши на виклик, патрульні побачили палаючі баки і обстежили територію. На вулиці Чернишевського поліцейські виявили схожого за прикметами чоловіка, який намагався підпалити сміття біля ще одного бака. На місце загоряння прибули співробітники ДСНС, які ліквідували пожежу.

Чоловік, який влаштував підпал, представився патрульним і сказав, що він бездомний. Документів у 52-річного громадянина при собі не було. Свої дії бездомний пояснив тим, що хотів розігріти собі їжу, але ніякої їжі при собі чоловік не мав. Палія сміттєвих баків затримали і доставили до Шевченківського відділу поліції для подальших розглядів.

Чоловік не мав при собі документів. Дніпро Оперативний

За словами чоловіка, він хотів підігріти їжу. Дніпро Оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі чоловік побив дружину і погрожував сокирою дітям. Потім городянин закрився в своїй квартирі і почав кидати з вікна одяг і банки консервації по перехожих і машинам.