У Дніпрі авто збило жінку на пішохідному переході. Фото з місця ДТП

Аліна Рашевська Події 07:40, 22.10.2020

У середу, 21 жовтня, в Дніпрі на вулиці Курсантській автомобіль ВАЗ збив жінку.

Аварія трапилася в районі автосалону Ford. Потерпіла переходила дорогу по "зебрі", повідомляє Інформатор.

Водій автомобіля не помітив пішохода, так як ця ділянка дороги була погано освітлена. Постраждалу без свідомості швидка відвезла до міської лікарні №6. Жінка отримала численні тілесні ушкодження та перебувала у тяжкому стані.

інформатор
інформатор
інформатор
інформатор
інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі поліція "накрила" онлайн-порностудію.

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Дніпро Події

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