У Дніпрі авто збило пішохода-порушника. Фото

У четвер, 8 жовтня, в Дніпрі на вулиці Космічній автомобіль Peugeot збив пішохода.

Чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці. Про це повідомляє Інформатор.

Відомо, що машина рухалася в бік Запорізького шосе. Неподалік від заправки на проїжджу частину раптово вискочив чоловік. Водій іномарки спробував загальмувати, проте уникнути зіткнення йому не вдалося.

В результаті містянин отримав травми голови і ніг. Його госпіталізували до міської лікарні №16.

У Дніпрі авто збило пішохода-порушника. інформатор

Аварія трапилася на вулиці Космічній. інформатор

Потерпілого госпіталізували до міської лікарні №16. інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі через вибух обвалилася двоповерхівка.