У Дніпрі авто збило пішохода-порушника. Фото

Аліна Рашевська Події 17:10, 8.10.2020

У четвер, 8 жовтня, в Дніпрі на вулиці Космічній автомобіль Peugeot збив пішохода.

Чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці. Про це повідомляє Інформатор.

Відомо, що машина рухалася в бік Запорізького шосе. Неподалік від заправки на проїжджу частину раптово вискочив чоловік. Водій іномарки спробував загальмувати, проте уникнути зіткнення йому не вдалося.

В результаті містянин отримав травми голови і ніг. Його госпіталізували до міської лікарні №16.

У Дніпрі авто збило пішохода-порушника.
інформатор
Аварія трапилася на вулиці Космічній.
інформатор
Потерпілого госпіталізували до міської лікарні №16.
інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі через вибух обвалилася двоповерхівка.

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