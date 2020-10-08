У Дніпрі авто збило пішохода-порушника. Фото
У четвер, 8 жовтня, в Дніпрі на вулиці Космічній автомобіль Peugeot збив пішохода.
Чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці. Про це повідомляє Інформатор.
Відомо, що машина рухалася в бік Запорізького шосе. Неподалік від заправки на проїжджу частину раптово вискочив чоловік. Водій іномарки спробував загальмувати, проте уникнути зіткнення йому не вдалося.
В результаті містянин отримав травми голови і ніг. Його госпіталізували до міської лікарні №16.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі через вибух обвалилася двоповерхівка.