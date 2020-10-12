У Дніпрі авто збило чоловіка на електросамокаті. Фото і відео аварії

У понеділок, 12 жовтня, в Дніпрі на перехресті вулиць Андрія Фабра і Мечникова Toyota Camry збила чоловіка на електросамокаті.

Аварія трапилася близько 8:50. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо, водій іномарки не помітив чоловіка, так як він був у темному одязі. Зіткнення сталося на високій швидкості.

Потерпілий упав на лобове скло Toyota, після чого його відкинуло на капот Peugeot, який виїжджав із вулиці Мечникова. З переломом ноги і численними синцями його госпіталізували до міської лікарні №16.

У Дніпрі авто збило чоловіка на електросамокаті. інформатор

Аварія трапилася на перехресті вулиць Фабра і Мечникова. інформатор

Водій іномарки не помітив чоловіка в темному одязі. інформатор

Потерпілого госпіталізували до лікарні №16. інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі шукають новий дім для "Хатіко", який оселився на могилі господаря.