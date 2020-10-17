У Дніпрі авто врізалося в стовп: пасажирка вилетіла через вікно. Фото і відео

Рано вранці в суботу, 17 жовтня, в Дніпрі на проспекті Олександра Поля трапилася ДТП з постраждалою.

Аварія сталася близько 5:45 неподалік від зупинки громадського транспорту "Комбінат іграшки". Автомобіль Mercedes рухався вниз по проспекту, передає "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Автомобіль врізався в стовп. Інформатор

За попередньою інформацією від очевидців, машина влетіла в електроопору, після чого її віднесло на узбіччя. У салоні Mercedes знаходилися двоє чоловіків і дівчина.

Як розповіли свідки ДТП, пасажирку викинуло з авто через вікно на дорогу. Водій транспортного засобу зникдоз місця події.

У салоні були водій і двоє пасажирів. Інформатор

Постраждалу дівчину до лікарні відвіз таксист, який проїжджав повз. Вона перебувала у свідомості, але самостійно сісти до авто не могла. Другий пасажир Mercedes погодився показати правоохоронцям, куди міг податися водій легковика, що втік.

Відзначається, що біля місця ДТП лежала "шашка" таксі. Всі обставини аварії встановлюють поліцейські.

Усі обставини аварії з'ясовуються. Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі нетверезий настоятель храму влаштував ДТП. На нього склали три адміністративні протоколи.