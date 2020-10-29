У Дніпрі авто, що потрапило в ДТП, вилетіло на тротуар і збило двох пішоходів. Фото

У четвер, 29 жовтня, в Дніпрі на перехресті вулиць Панікахи і Тополиної зіткнулися Mitsubishi і Hyundai.

Від удару Hyundai вилетів на тротуар, де збив двох пішоходів, після чого в'їхав у кіоск. Як повідомляє Інформатор, в результаті аварії постраждали дівчина і жінка (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Потерпілих госпіталізували до лікарні № 16. Попередньо, вони отримали удари.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що рятувальника з Дніпропетровщини підозрюють у серії автопідпалів у центрі Одеси.