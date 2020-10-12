У Дніпрі 18-річна дівчина випала з вікна п'ятого поверху

У Дніпрі на проспекті Гагаріна з вікна п'ятого поверху випала дівчина. Вона отримала серйозні травми.

18-річна дівчина впала прямо на автомобіль Lanos, передає "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, постраждалу виштовхнув з вікна чоловік, якому дівчина повинна була зробити татуювання.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та бригада швидкої допомоги. Постраждалу госпіталізували в лікарню імені Мечникова.

Тепер правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в гуртожитку Будівельної академії на вулиці Моссаковського сталася пожежа.