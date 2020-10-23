У Дніпрі 22 жовтня неповнолітній підліток на автомобілі врізався в огорожу і перекинувся.

Подія трапилася на вулиці Набережній Заводській. В результаті аварії ніхто не постраждав, передає "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, за кермом машини Dodge Stratus знаходився 16-річний хлопець, який рухався по вулиці Набережній Заводській в сторону центру.

У Дніпрі 16-річний підліток влетів на машині в огорожу і перекинувся "Дніпро оперативний"

У якийсь момент водій легковика не впорався з керуванням, в результаті цього врізався в огорожу і перекинувся.

У Дніпрі 16-річний підліток влетів на машині в огорожу і перекинувся "Дніпро оперативний"

На місці працювали співробітники поліції, які склали на підлітка протокол по 124. ст. КУпАП за порушення правил дорожнього руху.

У Дніпрі 16-річний підліток влетів на машині в огорожу і перекинувся "Дніпро оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі викрили хакера, який продавав персональні дані людей перед виборами. Зловмисник здійснював це на хакерському форумі.