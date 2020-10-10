У батька загиблого на Донбасі воїна вкрали 300 тисяч, отримані за смерть сина

Шахраї вкрали з банківської карти батька загиблого на Донбасі українського бійця Олексія Кваші майже 300 тисяч гривень, які держава виплатила після смерті сина.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, батьки воїна вважали ці гроші недоторканними, тому що отримали їх за сина, який пішов на фронт добровольцем і загинув. Він прикрив своїм тілом товариша по службі, коли в бліндаж потрапила міна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Мама загиблого на його могилі. Скриншот відео ТСН

Могила Олексія Кваші. Скриншот відео ТСН

Про втрату грошей пенсіонер дізнався випадково через кілька місяців, коли прийшов до банку міняти картку. Виявилося, що гроші на рахунок аферистів перевели працівники державної виконавчої служби Кам'янського.

Засоби вилучили нібито за вчинене в місті ДТП, проте, як розповів Дмитро Кваша, він там жодного разу в житті не був і навіть не має машини.

Дмитро Кваша. Скриншот відео ТСН

У поліції, куди звернувся чоловік, складу злочину не знайшли і справу через рік закрили. В результаті розслідуванням афери зайнялися побратими загиблого сина. Саме вони з'ясували, що виконавчий лист, на підставі якого зняли гроші, підробка. У справі, на яку посилалися в "документі", прізвища пенсіонера взагалі немає.

"Кваша взагалі не виступає ні позивачем, ні відповідачем, він не є ні боржником, ні кредитором, але це державного виконавця не зупинило", – зазначив адвокат Миколаївської обласної асоціації учасників бойових дій Євген Федоров.

Він додав, що гроші, отримані батьками за смерть бійця, взагалі не мали права знімати за борги. Адвокат звернувся до суду.

Олексій Кваша. Скриншот відео ТСН

У виконавчій службі Кам'янського виправдовуються, що примусове провадження прийшло до них із районного суду й перевіряти його вони не мають повноважень.

"У заяві було чітко вказано рахунок боржника з мокрою печаткою, живими підписами. Жодних ознак підробки або нелегітимності в нього не було. Ми не маємо ні законних підстав, ні повноважень перевіряти легітимність", – повідомив начальник Заводського відділу ДВС у м. Кам'янське Олександр Кузнєцов.

За адресою, де в Кам'янському нібито живе Дмитро Кваша, чоловіка ніхто не знає. А за адресою позивачки Марії Піскун, на чий рахунок держвиконавці перевели гроші, взагалі вже 10 років як пустир.

Місце, де нібито живе позивачка. Скриншот відео ТСН

Розпочато службове розслідування, під час якого повинні з'ясувати, чому після скарги пенсіонера поліція за рік не перевірила хоча б адреси. А адвокат через суд домігся відновлення провадження.

Тим часом працівники Кам'янської виконавчої служби теж звернулися в поліцію – як жертви. Чиновники переконують: тільки тепер з'ясували, що виконавчий лист сфальсифікований. Вони намагаються повернути пенсіонерам хоча б частину грошей і звернулися до державної скарбниці.

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