Потрійне ДТП в Дніпрі: постраждали водії та пасажир. Фото

У вівторок, 27 жовтня, на Донецькому шосе сталася аварія за участю трьох автомобілів – Toyota, Daewoo і BMW.

За попередньою інформацією, водій BMW не впорався з керуванням, в результаті чого легковик врізався в автомобіль Toyota, який за інерцією зіткнувся з автомобілем Daewoo, передає "Дніпро Оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Водіїв трьох автомобілів і пасажирку BMW госпіталізували з численними травмами до міської лікарні №6. На місці працювали співробітники поліції. Всі обставини події з'ясовуються.

Водій BMW не впорався з керуванням. Дніпро Оперативний

Водіїв і пасажирку госпіталізували до лікарні. Дніпро Оперативний

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