Потрійне ДТП в Дніпрі: постраждали водії та пасажир. Фото

Яна Коваль Події 13:40, 28.10.2020

У вівторок, 27 жовтня, на Донецькому шосе сталася аварія за участю трьох автомобілів – Toyota, Daewoo і BMW.

За попередньою інформацією, водій BMW не впорався з керуванням, в результаті чого легковик врізався в автомобіль Toyota, який за інерцією зіткнувся з автомобілем Daewoo, передає "Дніпро Оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Водіїв трьох автомобілів і пасажирку BMW госпіталізували з численними травмами до міської лікарні №6. На місці працювали співробітники поліції. Всі обставини події з'ясовуються.

Водій BMW не впорався з керуванням.
Дніпро Оперативний
Водіїв і пасажирку госпіталізували до лікарні.
Дніпро Оперативний
Потрійне ДТП в Дніпрі.
Дніпро Оперативний

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на Дніпропетровщині чоловіка побили за зауваження п'яній компанії. В результаті інциденту 46-річний чоловік отримав травми і потрапив до лікарні.

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