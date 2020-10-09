Під Кривим Рогом підстрелили 20-річного хлопця: поліція оголосила план "Сирена"

У селищі Широке Криворізького району Дніпропетровської області сталася сварка між двома хлопцями.

В результаті один з них підстрелив іншого в стегно, передає "Перший міський".

Як стало відомо, два хлопця посварилися і під час сварки один з них підстрелив 20-річного опонента – куля потрапила потерпілому в стегно. Після цього зловмисник зник на автомобілі BMW, а потерпілого госпіталізували в лікарню.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області оголошено план "Сирена" для пошуку злочинця.

Також відомо, що порушник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за подібні порушення закону.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на Космічній зіткнулися легковик і мотоцикл. В результаті аварії одного водія госпіталізували.