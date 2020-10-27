Під Дніпром зіткнулася і перекинулася "Таврія" з Opel: є постраждалий

Яна Коваль Події 16:19, 27.10.2020

У вівторок, 27 жовтня, на Запорізькій трасі зіткнулися два легкових автомобіля.

Від удару автомобіль ЗАЗ-1102 "Таврія" вилетів в кювет і перекинувся, повідомляє "Дніпро Оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, автомобілі "Таврія" і Opel рухалися з боку села Солоне в сторону Дніпра. Водій автомобіля Opel не врахував дорожньої обстановки та допустив зіткнення з автомобілем "Таврія".

У ДТП постраждав водій автомобіля "Таврія" – його забрала швидка допомога в лікарню №16. На місці події працювала поліція. Всі обставини і деталі аварії, що відбулася, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Під Дніпром "Таврія" вилетіла в кювет.
Дніпро Оперативний
Постраждалого госпіталізували в лікарню.
Дніпро Оперативний

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що п од Дніпром згорів будинок сім'ї заммера Каменського. Вогнем пошкоджено покрівлю, дах будинку та домашнє майно.

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