Під Дніпром згорів будинок сім'ї заступниці мера Кам'янського. Фото і відео
У вівторок, 27 жовтня, у селі Єлизаветівка Петриківського району сталася пожежа в одноповерховому будинку.
За підтвердженою інформацією від заступниці мера міста Кам'янського Світлани Колісниченко, згоріле майно належить її чоловікові, передає "Событие" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Як повідомили в ДСНС Дніпропетровської області, загиблих і постраждалих немає. Вогнем пошкоджено покрівлю, дах будинку та домашнє майно.
Займання сталося в житловому будинку на 5 квартир. Площа пожежі – 600 квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 3:27, а о 5:55 – ліквідовано.
До ліквідації залучено 19 осіб особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. Чи був це підпал – встановлять правоохоронні органи.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині жінка загинула під час пожежі у власному будинку. На ліквідацію пожежі знадобилося понад годину.