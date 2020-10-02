Під Дніпром вантажівка злетіла в кювет, постраждав водій. Фото

Софія Закревська Події 15:00, 2.10.2020

У п'ятницю, 2 жовтня, у Дніпропетровській області села Світлогірське сталася ДТП з потерпілим.

За попередніми даними, водій вантажного авто Volvo не впорався з керуванням. Через це машина вилетіла в кювет, передає "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

У результаті аварії автомобіліст отримав множинні травми. Чоловіка госпіталізували до найближчої лікарні.

На місці події працювали співробітники поліції. Усі деталі інциденту на даний момент встановлюються.

Вантажівка злетіла в кювет.
Дніпро оперативний
На місці ДТП працювали правоохоронці.
Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі автомобіль збив на смерть літнього чоловіка. Аварія сталася на проспекті Нігоян Сергій Гагікович.

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Дніпро Події

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