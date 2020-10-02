Під Дніпром вантажівка злетіла в кювет, постраждав водій. Фото
У п'ятницю, 2 жовтня, у Дніпропетровській області села Світлогірське сталася ДТП з потерпілим.
За попередніми даними, водій вантажного авто Volvo не впорався з керуванням. Через це машина вилетіла в кювет, передає "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
У результаті аварії автомобіліст отримав множинні травми. Чоловіка госпіталізували до найближчої лікарні.
На місці події працювали співробітники поліції. Усі деталі інциденту на даний момент встановлюються.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі автомобіль збив на смерть літнього чоловіка. Аварія сталася на проспекті Нігоян Сергій Гагікович.