Під Дніпром вантажівка злетіла в кювет, постраждав водій. Фото

У п'ятницю, 2 жовтня, у Дніпропетровській області села Світлогірське сталася ДТП з потерпілим.

За попередніми даними, водій вантажного авто Volvo не впорався з керуванням. Через це машина вилетіла в кювет, передає "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

У результаті аварії автомобіліст отримав множинні травми. Чоловіка госпіталізували до найближчої лікарні.

На місці події працювали співробітники поліції. Усі деталі інциденту на даний момент встановлюються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі автомобіль збив на смерть літнього чоловіка. Аварія сталася на проспекті Нігоян Сергій Гагікович.