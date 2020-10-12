Під Дніпром в результаті ДТП водія затиснуло металевими конструкціями. Фото

На автодорозі між селищами Черкаське та Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровської області 11 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля "Opel Vectra".

Аварія сталася о 22:49, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місці рятувальники встановили, що легковий автомобіль "Opel Vectra" з'їхав на узбіччя дороги. В результаті водія затиснуло металевими конструкціями пошкодженої машини.

Співробітники ДСНС за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання дістали 30-річного чоловіка з понівеченого автомобіля та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації.

Відзначимо, до робіт було залучено чотири людини особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

На даний момент правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.

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