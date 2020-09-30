Під Дніпром в багатоповерхівці вогонь охопив декілька поверхів: рятувальники евакуювали людей

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області 29 вересня сталася пожежа в багатоповерховому будинку.

Подія трапилася на вулиці Гетьманській о 19:00. Вогонь охопив балкони з шостого по дев'ятий поверх, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, рятувальники евакуювали двох жителів за допомогою автодрабини та по сходових маршах.

Під Дніпром в багатоповерхівці вогонь охопив декілька поверхів Пресслужба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Вогонь пошкодив балкони чотирьох квартир на площі 110 кв.м., а також домашнє майно в кімнаті квартири, розташованої на сьомому поверсі, на площі 18 кв.м. Загальна площа пожежі склала 128 кв.м.

У пресслужбі повідомили, що пожежа локалізована о 20:17 та ліквідована о 20:33.

Відзначимо, що загиблих і постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучено 15 чоловік особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі масово горіли легкові автомобілі. Перша пожежа сталася у дворі багатоповерхівки на вулиці Богдана Хмельницького.