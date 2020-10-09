Під Дніпром судитимуть ґвалтівника 13-річного хлопчика

Чоловік з Кам'янського Дніпропетровської області постане перед судом за зґвалтування неповнолітнього.

37-річний кам'янчанин познайомився зі своєю жертвою в соціальній мережі. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Зловмисник заманив 13-річного хлопчика до себе на дачу, яка знаходиться в Петриківському районі. Дитина приїхала в гості до свого нового знайомого, після чого сталося зґвалтування.

У той же день потерпілий розповів про те, що трапилося, співробітникам поліції. Правоохоронці оперативно затримали ґвалтівника.

Обвинувальний акт проти чоловіка вже направлений до суду. Йому інкримінують вчинення дій сексуального характеру відносно особи, яка не досягла чотирнадцяти років.

На даний момент триває судовий розгляд справи. Зловмиснику загрожує від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що чоловік, який підозрюється в згвалтуванні 13-річного хлопчика з Кам'янського, два роки тому побив на вулиці неповнолітню дівчину.