Під Дніпром школяр жорстоко побив і пограбував пенсіонера

У середу, 28 жовтня, в місті Покров Дніпропетровської області двоє громадян, серед яких школяр, проникли в будинок і пограбували господаря.

У поліцію звернувся потерпілий 61-річний чоловік, заявивши про те, що близько 8 години ранку в його будинок проникли невідомі, передає "Дніпро Оперативний".

Як розповів пенсіонер, зловмисники вибили двері, поцупили його з дивана, повалили на підлогу і жорстоко побили палицею. Потім у нього відібрали відібрали телевізор, ТВ-тюнер, електричний вентилятор і тонометр.

Правоохоронцям вдалося встановити особу одного з причетних до скоєння злочину. Ним виявився 16-річний місцевий житель. Відносно подільника проводяться оперативно-розшукові заходи.

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