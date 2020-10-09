Під Дніпром під час пожежі загинув 92-річний чоловік. Фото з місця НП

Софія Ковнір Події 07:35, 9.10.2020

У селі Тарасівка Магдалинівського району Дніпропетровської області 8 жовтня сталася пожежа на вулиці Миру.

На місце прибули рятувальники, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, пожежа виникла в кімнаті одноповерхового житлового будинку.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 3 м. кв. Пожежу ліквідовано до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

Під Дніпром під час пожежі загинув 92-річний чоловік
Пресслужба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області
Під Дніпром під час пожежі загинув 92-річний чоловік
Пресслужба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Відзначимо, що співробітники Служби порятунку виявили 92-річного чоловіка без ознак життя.

До місця події було залучено шість чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Під Дніпром під час пожежі загинув 92-річний чоловік
Пресслужба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі суд виніс вирок 59-річному чоловікові, який жорстоко розправився з товаришем.

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