Під Дніпром однорічна дитина випила засіб для чищення та отримала сильний опік

Софія Ковнір Події 07:35, 12.10.2020

У місті Тернівка Дніпропетровської області однорічна дитина випила засіб для чищення та отримала сильний опік.

У малятка опік ротової порожнини та стравоходу, передає "Незалежний портал".

Як стало відомо, дівчинку доставили на "швидкій" до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування.

Після цього дитину направили в клінічну лікарню Дніпра для подальшого лікування.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в руках у 5-річної дитини вибухнула страйкбольна граната.

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