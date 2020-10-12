Під Дніпром однорічна дитина випила засіб для чищення та отримала сильний опік

У місті Тернівка Дніпропетровської області однорічна дитина випила засіб для чищення та отримала сильний опік.

У малятка опік ротової порожнини та стравоходу, передає "Незалежний портал".

Як стало відомо, дівчинку доставили на "швидкій" до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування.

Після цього дитину направили в клінічну лікарню Дніпра для подальшого лікування.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в руках у 5-річної дитини вибухнула страйкбольна граната.