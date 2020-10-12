Під Дніпром однорічна дитина випила засіб для чищення та отримала сильний опік

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Події
1,3 т.
Під Дніпром однорічна дитина випила засіб для чищення та отримала сильний опік

У місті Тернівка Дніпропетровської області однорічна дитина випила засіб для чищення та отримала сильний опік.

У малятка опік ротової порожнини та стравоходу, передає "Незалежний портал".

Як стало відомо, дівчинку доставили на "швидкій" до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування.

Після цього дитину направили в клінічну лікарню Дніпра для подальшого лікування.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в руках у 5-річної дитини вибухнула страйкбольна граната.

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