Під Дніпром легковик влетів у стовп і перекинувся. Фото

У ніч на 18 жовтня в Дніпровському районі на трасі М-04 (Знам'янка-Луганськ-Ізварине) автомобіль Mitsubishi Outlander на швидкості врізався в електроопору, після чого перекинувся.

У салоні легковика знаходився тільки 33-річний водій. Чоловікові вдалося уникнути серйозних травм, повідомляє "Дніпро оперативний".

На місці події працювала поліція. На водія Mitsubishi було складено адмінпротокол за ст. 124 КУпАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.

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