У місті Верховцево Дніпропетровської області поліцейські затримали двох чоловіків за вимагання грошей у місцевого жителя.

Вимагачі били чоловіка, поки він не погодився віддати неіснуючий борг в розмірі 17 тисяч гривень, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, знайомий 24-річного потерпілого обманом змусив сісти в його машину та відвіз до лісу, а потім в гараж. Після цього зловмисники побили чоловіка і, погрожуючи ножем, вимагали з нього 17 тисяч гривень.

Під Дніпром хлопці били чоловіка та вимагали вигаданий борг Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

15 жовтня під час передачі здирникам 10 тисяч гривень поліція затримала зловмисників. Ними виявилися 23-річний і 26-річний місцеві жителі.

У той же день поліцейські провели обшук за місцем проживання підозрюваних і в автомобілі, на якому вони пересувалися. В результаті правоохоронці вилучили одяг, права, документи, патрони до пістолета і автомат калібру 7,62 мм, а також боєприпас до мисливської зброї, чорнові записи, молоток і сокиру, якими завдавалися тілесні ушкодження потерпілому.

Під Дніпром хлопці били чоловіка та вимагали вигаданий борг Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Відзначимо, що вилучене направили на проведення відповідних експертиз.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Під Дніпром хлопці били чоловіка та вимагали вигаданий борг Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпропетровській області лікар-рентгенолог не виявила у пацієнтки захворювання, яке згодом призвело до смерті жінки.