Під Дніпром чоловік загинув під час пожежі у власному будинку. Відео з місця НП

У неділю, 25 жовтня, в місті Нікополь Дніпропетровської області горів одноповерховий приватний будинок, розташований на вулиці Путилівській.

З палаючого приміщення не встиг вибратися його власник. Бездиханне тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації пожежі, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

До прибуття надзвичайників вогонь встиг поширитися на площі 10 м. кв. На його ліквідацію знадобилося близько півгодини. Причина виникнення пожежі встановлюється.

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