Під Дніпром чоловік впав у погріб і пролежав там тиждень

У Подгородном 56-річний чоловік впав зі східців у своєму винному погребі на території приватного будинку на вулиці Кобзарській.

Інцидент стався 11 жовтня, повідомляє "Інформатор". Піднімаючись з підвалу, городянин оступився, впав і втратив свідомість.

При падінні він отримав важку травму голови. Через те, що чоловік жив сам, його знайшли не відразу. Цілий тиждень до 18 жовтня він пролежав у погребі в безпорадному стані.

Потерпілого доправили до лікарні імені Мечникова із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку 1-го ступеня. Медики боролися за його життя, проте в середу, 21 жовтня, чоловік помер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі посеред проспекту знайшли тіло чоловіка. Розслідуванням загадкової смерті зайнялася поліція.