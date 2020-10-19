Під Дніпром чоловік скалічив обличчя жінці та пограбував її

У місті Павлоград Дніпропетровської області 48-річний чоловік напав на літню жінку, пограбував її та зник з місця злочину.

Як повідомили в пресслужбі Прокуратури Дніпропетровської області, зловмисник вистежував жінку та проник в її квартиру.

Подія трапилася в січні 2020 року. Біля під'їзду житлового будинку обвинувачений побачив похорони незнайомого чоловіка. Заради легкої наживи підсудний попрямував разом з родичами та близькими померлого на кладовище, де помітив, як вдові дають гроші на поховання.

Після поминального обіду зловмисник простежив за нею до місця проживання, проник в квартиру та завдав їй кілька ударів ножем по обличчю, що призвело до непоправного його спотворення.

Потім підсудний заволодів грошовими коштами потерпілої в сумі 7 тисяч гривень, її паспортом та банківською картою, після чого зник з місця злочину.

Павлоградська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 48-річного злочинця. На даний момент судовий розгляд кримінального провадження триває.

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