Під Дніпром чоловік із ножем напав на бригаду швидкої допомоги

У середу ввечері, 14 жовтня, в Кам'янському Дніпропетровської області чоловік напав на медиків швидкої допомоги й пограбував їх.

Інцидент трапився за адресою вулиця Ухтомського, будинок 7 приблизно о 22:25. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головна лікарка Кам'янської станції швидкої допомоги Лариса Биданцева.

Жертвами нападника стали дівчата-медики. Facebook / Лариса Биданцева

Фельдшер і медсестра приїхали на виклик до пацієнтки, коли до них підійшли співробітник поліції і рятувальники. Вони попросили лікарів оглянути жінку, яка перебувала в замкненій квартирі. Громадянка була непритомна й потребувала медичної допомоги.

Коли працівниці швидкої ввійшли до зазначеної квартири й почали оглядати жінку, в приміщенні з'явився її син. Чоловік схопив ніж і почав погрожувати дівчатам. Зловмисник відібрав у них мобільний телефон і сумку із сильнодіючими препаратами.

Постраждалим медикам вдалося втекти з квартири, після чого вони повідомили про подію старшого лікаря і поліцію. Правоохоронцям вдалося знайти грабіжника і повернути все вкрадене.

"Попередили його, щоб більше не ображав швидку допомогу. Але мало хто розуміє, що пережили й відчули молоді дівчата-медики в ті моменти загрози наодинці з неадекватним наркоманом і чи буде в них бажання працювати далі на швидкій допомозі, коли ми є повністю беззахисними. І найголовніше – безкарними залишаються злочинці", – зазначила Лариса Биданцева.

Про те, що трапилося, розповіла головна лікарка станції швидкої допомоги. Скриншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині судитимуть лікаря, через якого померла пацієнтка. Жінка померла через невчасно діагностовану хворобу.