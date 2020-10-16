Під Дніпром чоловік із ножем напав на бригаду швидкої допомоги

У середу ввечері, 14 жовтня, в Кам'янському Дніпропетровської області чоловік напав на медиків швидкої допомоги й пограбував їх.

Інцидент трапився за адресою вулиця Ухтомського, будинок 7 приблизно о 22:25. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головна лікарка Кам'янської станції швидкої допомоги Лариса Биданцева.

Фельдшер і медсестра приїхали на виклик до пацієнтки, коли до них підійшли співробітник поліції і рятувальники. Вони попросили лікарів оглянути жінку, яка перебувала в замкненій квартирі. Громадянка була непритомна й потребувала медичної допомоги.

Коли працівниці швидкої ввійшли до зазначеної квартири й почали оглядати жінку, в приміщенні з'явився її син. Чоловік схопив ніж і почав погрожувати дівчатам. Зловмисник відібрав у них мобільний телефон і сумку із сильнодіючими препаратами.

Постраждалим медикам вдалося втекти з квартири, після чого вони повідомили про подію старшого лікаря і поліцію. Правоохоронцям вдалося знайти грабіжника і повернути все вкрадене.

"Попередили його, щоб більше не ображав швидку допомогу. Але мало хто розуміє, що пережили й відчули молоді дівчата-медики в ті моменти загрози наодинці з неадекватним наркоманом і чи буде в них бажання працювати далі на швидкій допомозі, коли ми є повністю беззахисними. І найголовніше – безкарними залишаються злочинці", – зазначила Лариса Биданцева.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині судитимуть лікаря, через якого померла пацієнтка. Жінка померла через невчасно діагностовану хворобу.