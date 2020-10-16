На автодорозі поблизу села Георгіївка Синельниківського району Дніпропетровської області 15 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода.

Легковий автомобіль "Таврія" з'їхав з проїжджої частини дороги і влетів в дерево, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місці рятувальники встановили, що в результаті аварії водія транспортного засобу затиснуло конструкціями пошкодженої машини.

Так, за допомогою аварійно-рятувального обладнання потерпілого чоловіка дістали і передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Під Дніпром автомобіль влетів у дерево: водія вирізали рятувальники Пресслужба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Відзначимо, до робіт було залучено чотири людини особового складу і одна одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Тепер правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини ДТП.

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