Під Дніпром авто влетіло в заправку: пасажира вирізали рятувальники. Фото

У п'ятницю ввечері, 23 жовтня, на в'їзді до Дніпра на Запорізькому шосе автомобіль Chevrolet врізався в заправку "БРСМ-Нафта".

Аварія сталася в селищі Дослідне близько 21:00, повідомляє "Інформатор". За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Машина, яка рухалася в бік Дніпра, перетнула зустрічну сторону дороги і на швидкості влетіла в табло АЗС. У Chevrolet знаходилися двоє людей.

На місце події прибули медики, поліція і рятувальники. Пасажира в результаті удару затиснуло в салоні, надзвичайники діставали його з деформованих конструкцій. Його доправили до лікарні імені Мечникова із закритою черепно-мозковою травмою та переломом склепіння черепа. Другого потерпілого госпіталізували до лікарні №16 з політравмою.

Усі деталі та обставини ДТП встановлять правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі пішохід потрапив під колеса автобуса. Він несподівано вибіг на дорогу.