Під Дніпром 18-річний хлопець вдарив поліцейського ножем

У середу, 7 жовтня, в місті Кам'янське учень другого курсу Кам'янського професійного ліцею напав із ножем на співробітника поліції.

Інформація про подію з'явилася в місцевому Telegram-каналі "Х***е Кам'янське". Як повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, в результаті інциденту постраждав співробітник кримінальної поліції Краматорська, який приїхав до Кам'янського у відрядження. Увага! Фото 18+

Правоохоронці проводили слідчі заходи у справі про шахрайство. Вони прибули до навчального закладу для збору свідчень. Коли поліцейські спробували поговорити з 18-річним хлопцем, він несподівано накинувся на одного з копів і вдарив його ножем, а після втік.

Поліцейського вдарили ножем у живіт. Telegram-канал "Х***е Кам'янське"

Потерпілий отримав проникаюче поранення в область живота. У важкому стані його доставили до лікарні. Там поліцейського прооперували, зараз його життю ніщо не загрожує.

На затримання нападника кинули сили особового складу поліції міста та області. Хлопця затримали в той момент, коли родичі намагалися вивезти його за межі Дніпропетровщини.

За фактом посягання на життя правоохоронця відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику вже повідомили про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне тюремне ув'язнення.

Інцидент трапився на території ліцею. Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Кривому Розі чоловік побив співробітницю поліції. Йому загрожує до п'яти років в'язниці.