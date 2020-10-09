На Дніпропетровщині в ДТП загинув ветеран війни на Донбасі

Колишній боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Віталій Попов загинув 4 жовтня внаслідок аварії біля села Великомихайлівка в Дніпропетровській області.

У ветерана війни на Донбасі трапився мікроінсульт. Це й стало причиною смертельної ДТП, повідомили на сторінці пресслужби бригади у Facebook.

Загиблому воїну було лише 34 роки. У нього залишилися дружина Ірина, дочка Юля шкільного віку та однорічний син Тарас. Поховали Віталія Попова 5 жовтня в селі Дмитрівка, де він жив із сім'єю.

У воїна залишилися двоє маленьких дітей. Facebook / "93-тя ОМБр Холодний Яр"

Боєць із позивним "Шахтар" брав участь у російсько-українській війні із самого її початку. Він був зенітником у 72-й окремій механізованій бригаді. Опісля Віталія перевели до 93-ї бригади, де він відслужив 3,5 роки в батареї артилерійської розвідки. Незважаючи на вмовляння товаришів по службі, цього літа після ротації на Луганщину він покинув лави ЗСУ й повернувся додому до рідних.

"Товариші по службі кажуть, що він був завжди на позитиві: "Шахтар був ще той веселун. Як би не було важко, постійно жартував, сміявся. "Енерджайзер", роботяга". А ще Віталій дуже любив дітей – про це свідчить більшість його фотографій у соцмережах. Ми сумуємо через смерть Віталія! Вічна пам'ять!" – йдеться в повідомленні на сторінці 93-ї бригади.

Виступ Віталія перед дітьми в авдіївській школі на Донбасі. Facebook / "93-тя ОМБр Холодний Яр"

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