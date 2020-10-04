На Дніпропетровщині трапилася смертельна ДТП з переворотом. Фото

Аліна Рашевська Події 11:10, 4.10.2020

У ніч на 4 жовтня неподалік від села Великомихайлівка Дніпропетровської області Opel Vivaro після зіткнення з деревом злетів на узбіччя та перекинувся.

В результаті водія затиснуло конструкціями автомобіля. Він помер на місці аварії, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На місце події виїхала чергова бригада рятувальників. Співробітники ДСНС дістали тіло загиблого за допомогою спеціального обладнання. Йому було 34 роки.

Під Дніпром автомобіль злетів з траси і перекинувся.
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі автомобіль збив на смерть літнього чоловіка.

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